В регионе
13 августа 2025 г. 10:42
В Армении задержан гражданин Ирана за контрабанду наркотиков

Гражданин Ирана задержан в Армении за контрабанду наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Комитет госдоходов

В ходе оперативных мероприятий задержаны и его сообщники – супружеская пара из Армении. В общей сложности изъято 1,5 кг запрещенных веществ.

Сообщается, что несколько дней назад таможенники, при осмотре грузовика из Ирана, обнаружили полиэтиленовый пакет с 282 граммами метамфетамина и металлическую тару с 33 граммами гашишного масла. Водителя грузовика, гражданина Ирана М. Н., задержали и доставили в отделение Следственного комитета по Сюникской области, где против него было возбуждено уголовное дело.

Далее следователи выяснили, что он оборудовал в своем грузовике тайники для метамфетамина. При обыске машины, там обнаружили 650 граммов наркотика. Далее выяснилось, что он должен был разместить наркотики на одном из кладбищ Еревана. Оперативники сами разместили там наркотики и устроили засаду, в которую попались наркодилеры – супруги, граждане Армении. При задержании они признались, что сбывают наркотики через телеграм-канал. В результате разъяснительной работы они также представили недавно приобретенные контрабандным путем 327 граммов метамфетамина и 75,5 граммов марихуаны, а также устройства для упаковки. Определенную часть наркотиков они уже заложить в разных точках Еревана.

Последние новости

