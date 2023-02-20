В Армении задержан генерал-майор

Бывший командующий третьим армейским корпусом ВС Армении, генерал-майор Григорий Хачатуров задержан.

Бывший командующий третьим армейским корпусом ВС Армении, генерал-майор Григорий Хачатуров задержан.

Как передает Report, об этом сообщает 168.am .

Отмечается, что следственный департамент Службы нацбезопасности представит в суд ходатайство об аресте Хачатурова.

По данным издания, опытный военный был задержан несколько дней назад, после того как в Национальном Собрании было обсуждено ходатайство генпрокурора Армении Анны Вардапетян, связанное с разрешением начать уголовное преследование в отношении члена фракции "Айастан", бывшего министра обороны Сейрана Оганяна.

Отцом Хачатурова является бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

Напомним, в июле 2021 года тогдашний президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Григория Хачатурова от должности командующего 3-м армейским корпусом ВС Армении.