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В Армении задержан генерал-майор

В Армении задержан генерал-майор Бывший командующий третьим армейским корпусом ВС Армении, генерал-майор Григорий Хачатуров задержан.
В регионе
20 февраля 2023 г. 23:49
В Армении задержан генерал-майор

Бывший командующий третьим армейским корпусом ВС Армении, генерал-майор Григорий Хачатуров задержан.

Как передает Report, об этом сообщает 168.am.

Отмечается, что следственный департамент Службы нацбезопасности представит в суд ходатайство об аресте Хачатурова.

По данным издания, опытный военный был задержан несколько дней назад, после того как в Национальном Собрании было обсуждено ходатайство генпрокурора Армении Анны Вардапетян, связанное с разрешением начать уголовное преследование в отношении члена фракции "Айастан", бывшего министра обороны Сейрана Оганяна.

Отцом Хачатурова является бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

Напомним, в июле 2021 года тогдашний президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Григория Хачатурова от должности командующего 3-м армейским корпусом ВС Армении.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda general tutulub

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