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    В Армении задержан еще один оппозиционер

    В его доме проведен обыск

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Армении задержан член "Учредительного парламента", оппозиционер Каро Ехнукян. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, накануне  лица, представившиеся сотрудниками СНБ Армении, провели обыск в доме Ехнукяна.

    В ходе обыска ничего подозрительного не было обнаружено. Конфискованы 5 компьютеров, 2 телефона.

    В пресс-центре Служба национальной безопасности подтвердили факт задержания Каро Ехнукяна.

    По словам адвоката Каро Ехнукяна, его задержали за содействие группе "Сасна црер" и телефонные переговоры с членами группы.

    Напомним, что утром 17 июля группа вооруженных лиц штурмом захватила полк патрульно-постовой службы полиции в Ереване  и взяла в заложники несколько сотрудников полиции.

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