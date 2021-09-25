В Армении задержан экс-глава управления авиации ВС

Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело против бывшего главы авиационного управления ВС

Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело против бывшего главы авиационного управления ВС.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, его обвиняют в поставках просроченных, пришедших в негодность ракет. Из сообщения СНБ становится известно, что еще в 2011 году одна из компаний-поставщиков оружия закупила ракеты производства 1985-1991 гг. с целью передать часть из них Министерству обороны по льготным ценам.

В силу просроченности боеприпасы не были приняты, тем не менее оставались на хранении в Минобороны. Начальник управления авиации, зная о том, что компания не смогла их реализовать, вместе с группой должностных лиц путем фальшивой документации повторно продали эти ракеты военному ведомству, причем по цене выше рыночной – по 1 100 долларов США за одну единицу.

Несмотря на реальные потребности армии, начальник управления авиации представил заявку на приобретение большого количества этих ракет, подписав контракт общей стоимостью в 5,6 млн долларов США.

Как отмечается, предпринимаются оперативно-следственные меры по выявлению всего круга причастных к преступлению лиц и восстановлению ущерба.