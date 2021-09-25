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В Армении задержан экс-глава управления авиации ВС

В Армении задержан экс-глава управления авиации ВС Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело против бывшего главы авиационного управления ВС
В регионе
25 сентября 2021 г. 19:23
В Армении задержан экс-глава управления авиации ВС

Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело против бывшего главы авиационного управления ВС.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, его обвиняют в поставках просроченных, пришедших в негодность ракет. Из сообщения СНБ становится известно, что еще в 2011 году одна из компаний-поставщиков оружия закупила ракеты производства 1985-1991 гг. с целью передать часть из них Министерству обороны по льготным ценам.

В силу просроченности боеприпасы не были приняты, тем не менее оставались на хранении в Минобороны. Начальник управления авиации, зная о том, что компания не смогла их реализовать, вместе с группой должностных лиц путем фальшивой документации повторно продали эти ракеты военному ведомству, причем по цене выше рыночной – по 1 100 долларов США за одну единицу.

Несмотря на реальные потребности армии, начальник управления авиации представил заявку на приобретение большого количества этих ракет, подписав контракт общей стоимостью в 5,6 млн долларов США.

Как отмечается, предпринимаются оперативно-следственные меры по выявлению всего круга причастных к преступлению лиц и восстановлению ущерба.

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