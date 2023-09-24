В Армении задержан бывший мэр, обвиняемый в покушении на премьер-министра

Задержан бывший заместитель председателя добровольного союза “эркрап” Альберт базеян, обвиняемый в заговоре против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Задержан бывший заместитель председателя добровольного союза "Эркрап" Альберт Базеян, обвиняемый в покушении на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report , об этом в интервью Sputnik Армения заявил адвокат Базеяна Акоп Джангирян.

По его словам, в настоящее время против бывшего мэра Еревана уголовное дело не возбуждено. Он не сообщил о дальнейших шагах со стороны защиты, напомнив, что расследование еще не завершено.

Ранее в армянской прессе появилась информация о том, что 23 сентября Базеян был доставлен в полицейский участок по обвинению в подготовке покушения против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и насильственной смене власти в стране.