В Армении задержан бросивший гранату в бывшую жену мужчина - ФОТО - ВИДЕО

Полиции Армении удалось найти и арестовать мужчину, бросившего гранату в бывшую жену, её второго мужа и родственников.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские СМИ, 60-летний Манвел Г. обнаружен в доме родственника в селе Алапарс Котайкской области. В результате переговоров с начальником полиции Манвел Г. сдался полиции. Мужчина арестован.

Напомним, что трагедия разыгралась 30 мая в селе Норамарг Араратской области. Манвел Г. после ссоры подбросил 2 гранаты в дом, где находилась его бывшая жена Алина Н. В результате погиб второй муж потерпевшей 60-летний Ишхан Варданян.