В Армении задержали журналистку, расследовавшую факты коррупции

В Армении задержали репортера Лилит Агекян, известную своими журналистскими расследованиями фактов коррупции во власти.

В Армении задержали репортера Лилит Агекян, известную своими журналистскими расследованиями фактов коррупции во власти.

Как передает Report , об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, она была задержана несколько часов назад и в настоящее время находится в полицейском управлении. Отмечается, что Лилит Агекян не разрешили встретиться с адвокатом и матерью.

Причины задержания журналистки не приводятся.

Лилит Агекян, как указывает местная пресса, раскрыла многочисленные факты о коррупции, различных преступлениях и других правонарушениях властей Гюмри.