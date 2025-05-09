В Армении задержали журналистку, расследовавшую факты коррупции

В Армении задержали репортера Лилит Агекян, известную своими журналистскими расследованиями фактов коррупции во власти.
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Согласно информации, она была задержана несколько часов назад и в настоящее время находится в полицейском управлении. Отмечается, что Лилит Агекян не разрешили встретиться с адвокатом и матерью.
Причины задержания журналистки не приводятся.
Лилит Агекян, как указывает местная пресса, раскрыла многочисленные факты о коррупции, различных преступлениях и других правонарушениях властей Гюмри.