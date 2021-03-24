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В Армении задержали военнослужащего, обманувшего гражданина США

В Армении задержали военнослужащего, обманувшего гражданина США Военная полиция Армении выявила 19 марта преступную группу, подозреваемую в вымогательстве и мошенничестве
В регионе
24 марта 2021 г. 07:18
В Армении задержали военнослужащего, обманувшего гражданина США

Военная полиция Армении выявила 19 марта преступную группу, подозреваемую в вымогательстве и мошенничестве.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

С декабря 2020 года по февраль 2021 члены группы, в числе которых военнослужащий срочной службы, по разным поводам, связанным с воинской службой, посредством обмана под предлогом помощи получили от гражданина США Н.Т. сумму, эквивалентную 25 тыс. долларов США.

Задержанные дали показания. Возбуждено уголовное дело.

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