В Армении задержали военнослужащего, обманувшего гражданина США

Военная полиция Армении выявила 19 марта преступную группу, подозреваемую в вымогательстве и мошенничестве.
Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
С декабря 2020 года по февраль 2021 члены группы, в числе которых военнослужащий срочной службы, по разным поводам, связанным с воинской службой, посредством обмана под предлогом помощи получили от гражданина США Н.Т. сумму, эквивалентную 25 тыс. долларов США.
Задержанные дали показания. Возбуждено уголовное дело.