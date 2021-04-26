СНБ Армении задержала сотрудника Минобороны, который, пользуясь своим служебным положением, освободил от службы военнообязанного, передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.
Как сообщает пресс-служба Службы нацбезопасности страны, гражданин Р. К. два раза получал отсрочку от службы. Для того, чтобы получить ее в третий раз (несмотря на отсутствие несовместимых со службой проблем со здоровьем) он обратился к своему родственнику в Минобороны Х.Д.
За 3 000 долларов тот согласился решить вопрос (приписать какую-то болезнь). Х. Д. совершил соответствующие незаконные действия, в результате которых Р.К. еще в рамках действующего военного положения был освобожден от службы.
20 апреля 2021 года после передачи 3 000 долларов сотруднику Минобороны через третье лицо они были подвергнуты приводу. В СНБ доставили также других причастных к делу лиц.