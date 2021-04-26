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СНБ Армении задержала сотрудника минобороны

СНБ Армении задержала сотрудника минобороны СНБ Армении задержала сотрудника Минобороны, который, пользуясь своим служебным положением, освободил от службы военнообязанного
В регионе
26 апреля 2021 г. 10:43
СНБ Армении задержала сотрудника минобороны

СНБ Армении задержала сотрудника Минобороны, который, пользуясь своим служебным положением, освободил от службы военнообязанного, передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.

Как сообщает пресс-служба Службы нацбезопасности страны, гражданин Р. К. два раза получал отсрочку от службы. Для того, чтобы получить ее в третий раз (несмотря на отсутствие несовместимых со службой проблем со здоровьем) он обратился к своему родственнику в Минобороны Х.Д.

За 3 000 долларов тот согласился решить вопрос (приписать какую-то болезнь). Х. Д. совершил соответствующие незаконные действия, в результате которых Р.К. еще в рамках действующего военного положения был освобожден от службы.

20 апреля 2021 года после передачи 3 000 долларов сотруднику Минобороны через третье лицо они были подвергнуты приводу. В СНБ доставили также других причастных к делу лиц.

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