СНБ Армении задержала сотрудника минобороны

СНБ Армении задержала сотрудника Минобороны, который, пользуясь своим служебным положением, освободил от службы военнообязанного

СНБ Армении задержала сотрудника Минобороны, который, пользуясь своим служебным положением, освободил от службы военнообязанного, передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.

Как сообщает пресс-служба Службы нацбезопасности страны, гражданин Р. К. два раза получал отсрочку от службы. Для того, чтобы получить ее в третий раз (несмотря на отсутствие несовместимых со службой проблем со здоровьем) он обратился к своему родственнику в Минобороны Х.Д.

За 3 000 долларов тот согласился решить вопрос (приписать какую-то болезнь). Х. Д. совершил соответствующие незаконные действия, в результате которых Р.К. еще в рамках действующего военного положения был освобожден от службы.

20 апреля 2021 года после передачи 3 000 долларов сотруднику Минобороны через третье лицо они были подвергнуты приводу. В СНБ доставили также других причастных к делу лиц.