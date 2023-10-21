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В Армении задержали прибывшего из Стамбула подозреваемого в дезертирстве

В Армении задержали прибывшего из Стамбула подозреваемого в дезертирстве В ереванском международном аэропорту "Звартноц" задержан 22-летний военнослужащий, подозреваемый в дезертирстве.
В регионе
21 октября 2023 г. 16:22
В Армении задержали прибывшего из Стамбула подозреваемого в дезертирстве

В ереванском международном аэропорту "Звартноц" задержан 22-летний военнослужащий, подозреваемый в дезертирстве.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В правоохранительных органах сообщили, что 20 октября в 04.00 он прибыл в Ереван рейсом из Стамбула. Оказалось, что со 2 октября он находится в розыске по подозрению в "самовольном оставлении воинской части (или места службы) или несвоевременное возвращение на место службы".

В качестве предварительной меры пресечения, была взята подписка о невыезде.

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