В Армении задержали прибывшего из Стамбула подозреваемого в дезертирстве

В ереванском международном аэропорту "Звартноц" задержан 22-летний военнослужащий, подозреваемый в дезертирстве.

В ереванском международном аэропорту "Звартноц" задержан 22-летний военнослужащий, подозреваемый в дезертирстве.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В правоохранительных органах сообщили, что 20 октября в 04.00 он прибыл в Ереван рейсом из Стамбула. Оказалось, что со 2 октября он находится в розыске по подозрению в "самовольном оставлении воинской части (или места службы) или несвоевременное возвращение на место службы".

В качестве предварительной меры пресечения, была взята подписка о невыезде.