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В Армении задержали полковника ВС за коррупцию

В Армении задержали полковника ВС за коррупцию Служба национальной безопасности Армении задержала полковника ВС Армении, который подозревается в том, что за взятки переводил солдат из одного подразделения в другое, а также с передовой в тыл
В регионе
4 февраля 2021 г. 12:20
В Армении задержали полковника ВС за коррупцию
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Служба национальной безопасности Армении задержала полковника ВС Армении, который подозревается в том, что за взятки переводил солдат из одного подразделения в другое, а также с передовой в тыл, передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.

Как сообщает пресс-центр СНБ, полковник ВС Армении за крупную сумму переводил военнослужащих из одного подразделения в другое, а также помогал избегать отправки в зону боевых действий в Карабахе.

Офицер ВС Армении доставлен в СНБ. Вместе с ним задержаны еще около десятка человек.

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