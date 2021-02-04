В Армении задержали полковника ВС за коррупцию

Служба национальной безопасности Армении задержала полковника ВС Армении, который подозревается в том, что за взятки переводил солдат из одного подразделения в другое, а также с передовой в тыл

Служба национальной безопасности Армении задержала полковника ВС Армении, который подозревается в том, что за взятки переводил солдат из одного подразделения в другое, а также с передовой в тыл, передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.

Как сообщает пресс-центр СНБ, полковник ВС Армении за крупную сумму переводил военнослужащих из одного подразделения в другое, а также помогал избегать отправки в зону боевых действий в Карабахе.

Офицер ВС Армении доставлен в СНБ. Вместе с ним задержаны еще около десятка человек.