В Армении задержали мужчину, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Следственный комитет Армении.
По данным некоторых местных СМИ, злоумышленник был задержан на территории КПП "Баграташен" на границе с Грузией.
30 января в социальной сети TikTok появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и высказывал оскорбительные комментарии в адрес РФ.
В МИД России решительно осудили акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника.