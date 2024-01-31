В Армении задержали мужчину, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда

В Армении задержали мужчину, осквернившего венки у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.

В Армении задержали мужчину, осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Следственный комитет Армении.

По данным некоторых местных СМИ, злоумышленник был задержан на территории КПП "Баграташен" на границе с Грузией.

30 января в социальной сети TikTok появилась запись, на которой пользователь соцсети Самвел Ширинян демонстративно сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг Российской Федерации, опрокинул венки и высказывал оскорбительные комментарии в адрес РФ.

В МИД России решительно осудили акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятника.