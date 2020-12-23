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В Армении задержали лидера оппозиции по подозрению в угрозах Пашиняну

В Армении задержали лидера оппозиции по подозрению в угрозах Пашиняну Следственный комитет Армении задержал лидера оппозиционной партии "Национальная безопасность" Гарника Исагуляна из-за его высказываний
В регионе
23 декабря 2020 г. 17:29
В Армении задержали лидера оппозиции по подозрению в угрозах Пашиняну

Следственный комитет Армении задержал лидера оппозиционной партии "Национальная безопасность" Гарника Исагуляна из-за его высказываний, в которых правоохранители усмотрели угрозы в адрес премьера страны Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили в пресс-службе СК Армении.

Ранее в ведомстве заявили, что "по факту призывов к насилию со стороны Исагуляна", содержащихся в видеоматериале в Youtube, возбуждено уголовное дело.

"Исагулян задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание и пропаганда насилия", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета.

Максимальная санкция по этой статье предусматривает год лишения свободы.

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