О нас

В Армении задержали лиц, подозреваемых в вооруженном захвате власти

В Армении задержали лиц, подозреваемых в вооруженном захвате власти Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала восемь человек, которых подозревают в подготовке к вооруженному захвату власти.
В регионе
24 сентября 2023 г. 16:41
В Армении задержали лиц, подозреваемых в вооруженном захвате власти

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала восемь человек, которых подозревают в подготовке к вооруженному захвату власти.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе СНБ.

"Члены военно-патриотической общественной организации "Крестоносцы" достигли договоренностей о захвате власти путем использования хранящегося у них оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья", - говорится в заявлении СНБ.

По данным спецслужбы, всего задержаны восемь человек. Их имена не называются. Какое именно оружие они собирались использовать не указано, однако на опубликованном вместе с заявлением видео фигурируют пистолет, охотничье ружье, также на кадрах видно бронежилеты и рации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda hakimiyyəti silahlı yolla ələ keçirmək istəyən 8 nəfər saxlanılıb

Экслюзивные новости

Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
21 сентября 2023 г. 17:19
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
21 сентября 2023 г. 17:02
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
21 сентября 2023 г. 15:56
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
21 сентября 2023 г. 13:28
Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан
Президент Таджикистана посетит с визитом Азербайджан
21 сентября 2023 г. 09:04
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
20 сентября 2023 г. 16:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi