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В Армении задержали двух российских военных по подозрению в обороте наркотиков

В Армении задержали двух российских военных по подозрению в обороте наркотиков В Армении задержали двух российских военнослужащих и местного жителя по подозрению в обороте наркотиков.
В регионе
10 января 2024 г. 11:21
В Армении задержали двух российских военных по подозрению в обороте наркотиков

В Армении задержали двух российских военнослужащих и местного жителя по подозрению в обороте наркотиков.

Как передает Report, об этом сообщает News.am.

Сообщается, что инцидент произошел 6 января, когда патрульные, осуществляющие проверки в населенном пункте Арапи Ширакской области (в Гюмри расположена военная база РФ - ред.), остановили автомобиль марки Opel.

Водителем оказался житель Арапи, который при выходе из машины бросил на землю стеклянную пипетку и полиэтиленовый пакет с белой массой. При обыске военных обнаружен складной нож и колпачок от ручки с белой массой.

Они доставлены в полицейский отдел.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda rusiyalı hərbçilər saxlanılıb
Версия на английском языке Two Russian soldiers detained in Armenia on suspicion of drug trafficking

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