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В Армении задержали двух мужчин по подозрению в ограблении двух граждан РФ

В Армении задержали двух мужчин по подозрению в ограблении двух граждан РФ Полиция задержала двух молодых мужчин, ограбивших граждан России в Ереване.
В регионе
31 июля 2022 г. 04:54
В Армении задержали двух мужчин по подозрению в ограблении двух граждан РФ

Полиция задержала двух молодых мужчин, ограбивших граждан России в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, пресс-служба ведомства сообщает, что 24 июля гражданин России сообщил в полицию Армении о том, что в 02:00 на территории ереванского комплекса "Каскад" к нему и его другу подошли два молодых человека, у одного из них был нож.

Они потребовали у них деньги и золото. Сам обратившийся в полицию отдал золотое кольцо, его друг – серебряную цепочку. После этого они вместе подошли к банкомату, потерпевший снял 18 тысяч драмов и передал преступникам. После этого злоумышленники скрылись.

Полицейские выяснили, что грабеж совершили жители Гегаркуникской области 20-и и 23-и лет.

28 июля в Ереване был задержан один подозреваемый, а 29 июля в Мартуни – второй.

Ведется следствие.

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