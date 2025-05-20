В Армении задержали двух чиновников по обвинению в коррупции

В Армении задержали двух чиновников по обвинению в коррупции

Двое сотрудников мэрии Еревана задержаны по обвинению в получении взятки.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на антикоррупционный комитет страны.

В данный момент в здании столичного муниципалитета проводятся следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела. Подробности не разглашаются.

СМИ отмечают, что еще одно уголовное дело в отношении сотрудников мэрии Еревана было возбуждено в начале марта этого года. Фигурантами стали 11 человек, четверо из них были арестованы.