В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ "Сурмалу"

Несколько человек были задержаны в связи со взрывом, произошедшим в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.

Несколько человек были задержаны в связи со взрывом, произошедшим в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "ArmLur.am".

По предварительным данным, один из задержанных в связи со взрывом - заместитель директора торгового центра, а другой - арендатор помещения, где произошел взрыв.

Порталу удалось уточнить информацию о задержании еще двух человек в связи с инцидентом. Отмечается, что эти лица были работниками склада, где хранились пиротехнические устройства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им предъявлено несколько обвинений.

Напомним, 14 августа в торговом центре взорвался склад с пиротехникой, в результате чего было частично разрушено трехэтажное здание площадью более 2,8 тысячи квадратных метров. Погибли 16 человек, двое пропали без вести. Всего в ходе инцидента пострадали 62 человека, в том числе дети, которые были госпитализированы в различные медицинские центры столицы.