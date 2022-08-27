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В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ "Сурмалу"

В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ "Сурмалу" Несколько человек были задержаны в связи со взрывом, произошедшим в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.
В регионе
27 августа 2022 г. 03:17
В Армении задержали четырех человек по делу о взрыве в ТЦ Сурмалу

Несколько человек были задержаны в связи со взрывом, произошедшим в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "ArmLur.am".

По предварительным данным, один из задержанных в связи со взрывом - заместитель директора торгового центра, а другой - арендатор помещения, где произошел взрыв.

Порталу удалось уточнить информацию о задержании еще двух человек в связи с инцидентом. Отмечается, что эти лица были работниками склада, где хранились пиротехнические устройства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им предъявлено несколько обвинений.

Напомним, 14 августа в торговом центре взорвался склад с пиротехникой, в результате чего было частично разрушено трехэтажное здание площадью более 2,8 тысячи квадратных метров. Погибли 16 человек, двое пропали без вести. Всего в ходе инцидента пострадали 62 человека, в том числе дети, которые были госпитализированы в различные медицинские центры столицы.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda baş vermiş partlayışla bağlı bir neçə nəfər saxlanılıb

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