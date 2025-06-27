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В Армении задержали архиепископа Микаеля

В Армении задержали архиепископа Микаеля Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаель Аджапахян задержан в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране, следствие ходатайствует о его аресте.
В регионе
27 июня 2025 г. 22:04
В Армении задержали архиепископа Микаеля

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаель Аджапахян задержан в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране, следствие ходатайствует о его аресте.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил журналистам его адвокат Ара Зограбян.

"Приняли участие в следственных мероприятиях. В отношении архиепископа Микаеля Аджапахяна возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении. Следователь ходатайствовал перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу архиепископа", - сообщил Зограбян.

Он добавил, что суд должен вынести решение о мере пресечения в течение 24 часов с момента задержания архиепископа.

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