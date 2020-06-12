В Армении задержали 26 человек, пикетирующих парламент

В Армении задержали 26 человек за невыполнение законных требований правоохранительных органов, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

В пресс-службе полиции Армении сообщили, что все они были доставлены в отделения.

Правозащитник, бывший замминистра юстиции Рубен Меликян, первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян и ряд других граждан собрались утром в пятницу у здания парламента Армении, требуя от депутатов внести корректировки в решение правительства о режиме ЧП и гарантировать право граждан на проведение акций и собраний.

Полиция задержала правозащитников, осуществляющих одиночный пикет у здания парламента.