Наверх

В Армении задержали 26 человек, пикетирующих парламент

В Армении задержали 26 человек, пикетирующих парламент

В Армении задержали 26 человек за невыполнение законных требований правоохранительных органов, передает Report со ссылкой на  "Интерфакс". 

В пресс-службе полиции Армении сообщили, что все они были доставлены в отделения.

Правозащитник, бывший замминистра юстиции Рубен Меликян, первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян и ряд других граждан собрались утром в пятницу у здания парламента Армении, требуя от депутатов внести корректировки в решение правительства о режиме ЧП и гарантировать право граждан на проведение акций и собраний.

Полиция задержала правозащитников, осуществляющих одиночный пикет у здания парламента.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!