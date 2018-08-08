В Армении за взятку задержан начальник военного комиссариата

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Служба национальной безопасности Армении раскрыла преступную схему в Масисе с участием сотрудников военного комиссариата, посредников, врачей и призывников, благодаря которой было организовано предоставление призывникам отсрочки от воинской службы, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Было установлено, что начальник отделения военного комиссариата Масиса С. Б. в ходе первого в этом году призыва на основании фальшивых справок "помог" четверым призывникам получить отсрочку, за что получил около 7 тысяч долларов. Часть денег он через знакомого передал специалисту медицинского центра в качестве платы за "нужный диагноз", другую часть передал бывшему сотруднику комиссариата майору М. Г. в качестве уплаты за посредничество.

Выяснилось, что М.Г. еще в бытность на посту "организовал" отсрочку службы двоих призывников, в каждом случае получив по 4000 долларов. Еще у 7 лиц он получил от 150 до 4000 долларов.

Начальник военного комиссариата Масиса, бывший сотрудник и врач задержаны, им предъявлены обвинения.