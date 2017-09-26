В Армении за взятку в особо крупном размере арестован замдиректора компании

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Армении по обвинению в даче взятки в особо крупных размерах арестован заместитель директора компании "NARSAN" Роберт Арутюнян.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.

Роберту Арутюняну предъявлено обвинение по 1 пункту 3 части 312 статьи УК Армении. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В рамках того же уголовного дела взят под стражу следователь. Ему предъявлено обвинение по статье 311 УК Армении.