В Армении за взятки арестованы 12 сотрудников таможенной службы

Сотрудники Комитета государственных доходов Армении попались на получении крупных взяток от хозяйствующих субъектов.

Сотрудники Комитета государственных доходов Армении попались на получении крупных взяток от хозяйствующих субъектов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщает Служба нацбезопасности, расследующая преступление. В уголовном деле фигурируют в общей сложности 15 таможенников, из них решением суда арестованы 12 человек.

По данным СНБ Армении, группа чиновников КГД в период с ноября 2022 по январь 2023 года "крышевала" бизнесменов, занимающихся импортом различных товаров. В обмен на скрытие реального оборота и объемов грузоперевозок, а также неуплату налогов и таможенных пошлин, бизнесмены давали крупные взятки налоговым инспекторам.

Следствие выяснило также, что высокопоставленное должное лицо КГД, зная о злоупотреблениях со стороны подчиненного, не приняло должных мер по привлечению его к ответственности, взамен получив от него денежное вознаграждение.

В рамках предварительного следствия проведены свыше 30 обысков, получены данные, подтверждающие причастность указанных лиц к совершению преступления, изъято также несколько единиц незаконного огнестрельного оружия.

Предварительное следствие продолжается.