В Армении за сутки зафиксировано 1 417 новых случаев COVID

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 413 295.
Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Число выявленных за сутки случаев заражения составляет 1 417.
От осложнений коронавируса умерли 8 278 (25 за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 583 (плюс два случая за минувшие сутки).
Число излечившихся от инфекции составляет 386 193. На лечении находятся 17 239 человек.