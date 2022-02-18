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В Армении за сутки зафиксировано 1 417 новых случаев COVID

В Армении за сутки зафиксировано 1 417 новых случаев COVID Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 413 295.
В регионе
18 февраля 2022 г. 11:53
В Армении за сутки зафиксировано 1 417 новых случаев COVID

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 413 295.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Число выявленных за сутки случаев заражения составляет 1 417.

От осложнений коронавируса умерли 8 278 (25 за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 583 (плюс два случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 386 193. На лечении находятся 17 239 человек.

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