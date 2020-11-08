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В Армении за сутки выявили свыше 2100 случаев COVID-19

В Армении за сутки выявили свыше 2100 случаев COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 106 424.
В регионе
8 ноября 2020 г. 11:02
В Армении за сутки выявили свыше 2100 случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 106 424.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 7 ноября, таких случаев было 104 249. Таким образом, за сутки выявлено 2 175 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 559 человек (плюс 26 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 405 (плюс 2 за минувшие сутки).

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda bir gündə 26 nəfər COVID-19-dan ölüb

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