В Армении за сутки выявили свыше 2100 случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 106 424.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 106 424.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 7 ноября, таких случаев было 104 249. Таким образом, за сутки выявлено 2 175 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 559 человек (плюс 26 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 405 (плюс 2 за минувшие сутки).