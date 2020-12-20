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В Армении за сутки выявили 652 случая COVID-19

В Армении за сутки выявили 652 случая COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 153 825.
В регионе
20 декабря 2020 г. 11:13
В Армении за сутки выявили 652 случая COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 153 825.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 19 декабря, таких случаев было 153 173.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 2 630 человек (+14 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 652 (+2 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 132 532. На лечении находятся 18 011 человек. Общее количество проведенных тестов – 566 746.

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