В Армении за сутки выявили 486 новых случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 178 385.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 178 385.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает в субботу Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 13 марта, таких случаев было 177 899. Число выявленных случаев заражения за сутки – 486.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 255 человек (+2 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 837 (+1 случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 166 180. На лечении находятся 8 113 человек. Общее количество проведенных тестов – 774 383.