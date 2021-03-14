В Армении за сутки выявили 486 новых случаев заражения COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 178 385.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 13 марта, таких случаев было 177 899. Число выявленных случаев заражения за сутки – 486.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 255 человек (+2 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 837 (+1 случай за минувшие сутки).
Число излечившихся от инфекции составляет 166 180. На лечении находятся 8 113 человек. Общее количество проведенных тестов – 774 383.