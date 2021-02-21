В Армении за сутки выявили 168 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 170 402.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 170 402.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает в пятницу Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 20 февраля, таких случаев было 170 234. Количество новых случаев заражения за сутки – 168.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 164 человек (+5 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 801 (+2 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 161 994. На лечении находятся 4 443 человека. Общее количество проведенных тестов – 704 131.