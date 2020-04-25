В Армении за сутки выявлено более 80 случаев заболевания СOVID-19

В Армении зафиксирован один новый случай смерти от коронавируса. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Пациент был в возрасте 71-го года, у него были сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили также, что по положению на утро субботы в стране подтвержден 81 новый случай коронавируса, 75 пациентов выздоровели.

По положению на 25-е апреля, в Армении зафиксировано 1 677 подтвержденных случаев коронавируса. Вылечились 803 пациента, 28 человек скончались.