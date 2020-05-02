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В Армении за сутки выявлены 125 новых случаев заражения COVID-19

В Армении за сутки выявлены 125 новых случаев заражения COVID-19

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Армении выросло до 2 273 человек.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщает в субботу Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось на 125. Общее число жертв - 33. Отметим, что общее число летальных исходов от других сопутствующих болезней составило три человека, один из которых зафиксирован накануне.

От COVID-19 излечились 1 010 человек. На лечении находятся 1 227 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 23 142.

Отметим, что в Армении действует режим чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса. Ограничена экономическая деятельность. Полиция и Служба национальной безопасности Армении установили пропускные пункты для контроля над передвижением граждан и автомобилей.

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