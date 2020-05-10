​В Армении за сутки выявили 138 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении за минувшие сутки выросло на 138 и достигло 3 313, еще один человек скончался.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.

В Армении подтверждены 3 313 случаев коронавируса. Излечились 1 325 пациентов. Скончались 45 человек", - уточнили в ведомстве.

На лечении находятся 1 928 пациентов, проведено 31 590 тестов, отметили в министерстве.

Днем ранее, власти республики сообщали о 3 175 подтвержденных случаях коронавируса и 44 летальных исходах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.