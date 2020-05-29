В Армении за сутки от коронавируса умерли 7 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 460 и достигло 8 676, еще 7 человек скончались.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В четверг сообщалось о 8 216 подтвержденных случаях и 113 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.

"В Армении подтверждены 8 676 случаев коронавируса. Излечились 3 297 пациентов. Скончались 120 человек", - сообщил в Минздраве.

На лечении находятся 5 214 пациентов, проведено 56 042 теста, отметили в министерстве.