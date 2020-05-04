В Армении за сутки от коронавируса умерли 5 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 121 и достигло 2 507, еще четыре пациента скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в понедельник на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава.

"В Армении подтверждены 2 507 случаев коронавируса. Излечился 1 071 пациент. Скончались 39 человек", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на лечении находятся 1 393 пациента, проведено 24 942 теста.

Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.