О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Армении за сутки от коронавируса умерли 44 человека

В Армении за сутки от коронавируса умерли 44 человека Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 308 326.
В регионе
31 октября 2021 г. 11:16
В Армении за сутки от коронавируса умерли 44 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 308 326.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 30 октября таких случаев было 306 739. Таким образом, суточный прирост составил 1 587.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 6 328 (+44 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 295 (+4 случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 269 100. На лечении находятся 31 603 человека. Общее количество проведенных тестов – 2 097 421 (16 578 за минувшие сутки).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Armenia sees over 1,500 COVID cases per day
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda son sutkada koronavirusdan 44 nəfər ölüb

Самое важное

Министр обороны дал поручения по бесперебойному снабжению войск зимой в горах
Министр обороны дал поручения по бесперебойному снабжению войск зимой в горах
30 октября 2021 г. 15:32
Госкомитет взял под контроль 11-летнюю мать и ее ребенка
Госкомитет взял под контроль 11-летнюю мать и ее ребенка
30 октября 2021 г. 12:56
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима
29 октября 2021 г. 17:44
На лечение в Турцию отправлены 145 участников Отечественной войны
На лечение в Турцию отправлены 145 участников Отечественной войны
29 октября 2021 г. 16:14
Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах
Милли Меджлис одобрил проект о единых ценах в больницах
29 октября 2021 г. 13:25
ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям
ЦБА: Существуют 4 системно значимых банка, отвечающих установленным требованиям
29 октября 2021 г. 12:48
В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов
В повестку дня очередного заседания Милли Меджлиса включено 12 вопросов
29 октября 2021 г. 11:26
В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа
В Баку возобновила работу закрытая из-за коронавируса школа
29 октября 2021 г. 10:40
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Эрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
ВидеоЭрдоган: Наши азербайджанские братья вернулись на свои земли спустя почти 30 лет оккупации
28 октября 2021 г. 22:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi