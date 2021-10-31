В Армении за сутки от коронавируса умерли 44 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 308 326.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 308 326.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 30 октября таких случаев было 306 739. Таким образом, суточный прирост составил 1 587.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 6 328 (+44 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 295 (+4 случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 269 100. На лечении находятся 31 603 человека. Общее количество проведенных тестов – 2 097 421 (16 578 за минувшие сутки).