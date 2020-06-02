В Армении за сутки от коронавируса скончалось 19 человек

В Армении вновь зарегистрирован антирекорд по количеству смертей пациентов инфицированных коронавирусом. За сутки скончалось 19 человек. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Скончались женщины 50,60,61,74, 81 и 86 лет, а также 53, 57, 58, 63, 64, двое 69, двое 75, 79, двое 80 и 82 летние мужчины. У всех скончавшихся были сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом в стране от коронавируса скончалось 158 человек, еще 56 инфицированных скончались из-за других заболеваний.

Отметим, что количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении по состоянию на 2 июня выросло на 517 случаев и достигло 10 009. За сутки выздоровело всего 25 человек, общее число выздоровевших 3 427. На данный момент проходят лечение – 6 368, всего в стране проведено тестов – 59 917.