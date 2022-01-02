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В Армении за сутки от COVID-19 умерли два человека

В Армении за сутки от COVID-19 умерли два человека Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 345 007.
В регионе
2 января 2022 г. 11:02
В Армении за сутки от COVID-19 умерли два человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 345 007.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 31 декабря 2021 года таких случаев было 344 980. Таким образом, количество выявленных случаев заражения за сутки составило 27.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 7 977 (+2 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 507 (новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано не было).

Число излечившихся от инфекции составляет 331 858. На лечении находятся 3 665 человек. Общее количество проведенных тестов – 2 574 697 (1 851 за последние сутки).

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Версия на английском языке Armenia's COVID tally exceeds 345,000
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 345 mini ötüb

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