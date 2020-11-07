В Армении за сутки от COVID-19 умерли 27 человек

В стране продолжают лечение 39 055 больных

В Армении количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 2 476. Таким образом, общее число зараженных составило 104 249.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Армении.

От COVID-19 накануне скончались 27 человек, 1 476 человека выздоровели, были проведены 5 339 тестов.

По данным центра, в целом, были проведены 434 026 тестов на коронавирус. Скончались 1 533 человека, 63 258 пациентов выздоровели, продолжают лечение 39 055 больных.