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В Армении за сутки от COVID-19 умерли 27 человек

В Армении за сутки от COVID-19 умерли 27 человек В стране продолжают лечение 39 055 больных
В регионе
7 ноября 2020 г. 15:41
В Армении за сутки от COVID-19 умерли 27 человек

В Армении количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки составило 2 476. Таким образом, общее число зараженных составило 104 249.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Армении.

От COVID-19 накануне скончались 27 человек, 1 476 человека выздоровели, были проведены 5 339 тестов.

По данным центра, в целом, были проведены 434 026 тестов на коронавирус. Скончались 1 533 человека, 63 258 пациентов выздоровели, продолжают лечение 39 055 больных.

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Версия на английском языке Armenia coronavirus: Death toll exceeds 1,500
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda bir gündə 27 nəfər COVID-19-dan ölüb

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