В Армении за сутки от COVID-19 умерли 10 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 25 542. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил сегодня Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний в Армении.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 29 июня, в стране было 25 127 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 415 новых случая заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 443 (плюс 10 за минувшие сутки) человек. Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 147 (плюс 4 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 14048. На лечении находятся 10 904 человекa. Общее количество проведенных тестов – 111 844.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 13 июля действует режим чрезвычайного положения. В условиях ЧП запрещены собрания и митинги. Введен обязательный масочный режим.

