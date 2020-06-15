В Армении за сутки из-за коронавируса умерли 16 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 397 и достигло 17 064, еще 16 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в понедельник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

"В Армении подтверждены 17 064 случая коронавируса. Вылечились 6 276 пациентов. Скончались 285 человек", - уточнили в центре.

Отмечается, что на лечении находятся 10 409 пациентов, проведены 83,6 тысячи тестов.

В воскресенье власти республики сообщали о 16 667 подтвержденных случаях COVID-19 и 269 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.