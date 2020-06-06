В Армении за сутки из-за коронавируса скончались 7 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 547 и достигло 12 364, еще 7 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Минздрав.

"В Армении подтверждены 12 364 случая коронавируса. Излечились 3 720 пациентов. Скончались 190 человек", - уточнили в ведомстве.

В пятницу власти республики сообщали об 11 817 подтвержденных случаях и 183 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.

На лечении находятся 8 385 пациентов, провели 66 674 теста на коронавирус, отметили в министерстве.