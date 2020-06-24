В Армении за сутки COVID-19 заразились свыше 700 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 711 и достигло 21 717, еще 14 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Во вторник власти республики сообщали о 21 006 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции COVID-19 и 372 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.

"В Армении подтверждены 21 717 случаев коронавируса. Вылечились 10 797 пациентов. Скончались 386 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 404 пациента, проведены 100 400 тестов.