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В Армении за сутки COVID-19 заразились 4 192 человека

В Армении за сутки COVID-19 заразились 4 192 человека Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 383 458.
В регионе
4 февраля 2022 г. 11:12
В Армении за сутки COVID-19 заразились 4 192 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 383 458.

Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Суточный прирост составил 4 192.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 8 075 (10 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 545 (плюс 2 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 346 224. На лечении находятся 27 614 человек.

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