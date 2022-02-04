В Армении за сутки COVID-19 заразились 4 192 человека

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 383 458.
Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Суточный прирост составил 4 192.
Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 8 075 (10 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 545 (плюс 2 за минувшие сутки).
Число излечившихся от инфекции составляет 346 224. На лечении находятся 27 614 человек.