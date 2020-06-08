В Армении за сутки умерших от COVID-19 составило 11 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении в условиях приостановки работы основной лаборатории за минувшие сутки выросло на 195 и достигло 13 325, еще 11 человек скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в понедельник на сайте Минздрава.

В Армении подтверждены 13 325 случаев коронавируса. Излечились 4 099 пациентов. Скончались 211 человек", - уточнили в ведомстве.

В воскресенье власти республики сообщали о 12 364 подтвержденных случаях и 200 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.

На лечении находятся 8 943 пациента, проведены 70 тысяч тестов на коронавирус, отметили в министерстве.