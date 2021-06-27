В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 69

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 224 797.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 224 797.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 26 июня таких случаев было 224 728. Таким образом, число выявленных случаев за сутки составило 69.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 4 508 (+2 случая за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 098 (+1 случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 216 558. На лечении находится 2 633 человек. Общее количество проведенных тестов – 1 174 852.