В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 234

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 232 157.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 232 157.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 7 августа таких случаев было 231 923. Таким образом, число выявленных случаев за сутки составило 234.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 4 650 (+9 случаев за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 127 (+3 случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 221 216. На лечении находятся 5 164 человек. Общее количество проведенных тестов – 1 392 050.