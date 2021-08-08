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В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 234

В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 234 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 232 157.
В регионе
8 августа 2021 г. 11:19
В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 234

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 232 157.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 7 августа таких случаев было 231 923. Таким образом, число выявленных случаев за сутки составило 234.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 4 650 (+9 случаев за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 127 (+3 случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 221 216. На лечении находятся 5 164 человек. Общее количество проведенных тестов – 1 392 050.

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Версия на английском языке Armenia's COVID death toll reaches 4,650
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda koronavirusdan ölənlərin sayı 4 650-yə çatıb

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