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В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 132

В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 132 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 227 430.
В регионе
18 июля 2021 г. 10:56
В Армении за сутки число случаев COVID-19 составило 132

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 227 430.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 17 июля таких случаев было 227 298. Таким образом, число выявленных случаев за сутки составило 132.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 4 566 (+7 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 112 (+1 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 218 331. На лечении находится 3 421 человек. Общее количество проведенных тестов – 1 267 617.

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Версия на английском языке Active COVID cases exceed 3,400 in Armenia
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda virusdan ölənlərin sayı 4 566-ya yüksəlib

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