В Армении за получение взятки задержан подполковник ВС

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Армении задержан подполковник ВС Армении. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, задержание было произведено в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с СНБ, в рамках уголовного дела, расследуемого в производстве Управления по расследованию особо важных дел Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении.

Согласно предварительным данным, подполковник подозревается в том, что под предлогом получения взятки для якобы организации по итогам жеребьевки прохождения находящимися на учебной стадии военной службы солдатами-срочниками, а также призывниками службы в воинских частях, расположенных на предпочтительных ими территориях, в течение 2017-го года потребовал и получил от родственников вышеупомянутых лиц денежные суммы в особо крупных размерах.

Подполковник уже допрошен и дал показания.

Следствие по делу продолжается.