В Армении за долги похитили 10-летнюю девочку

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Наирийской районе Армении за долги похитили 10-летнюю девочку, передает Report со ссылкой на News.am.

Местная полиция сообщила, что 1 февраля в полицейское отделение Наири обратилась 37-летняя жительница города Егвард Варсеник А., которая сообщила что в тот же день 44-летняя жительница Егварда Марине А. обманным путем увела к себе домой ее 10-летнюю дочь.

Выяснилось, что Варсеник А. задолжала Марине А. , в связи с чем та украла дочь Варсеник А.и заявила, что не отдаст ее, пока ей не вернут деньги.

По данному факту в полиции началось расследование.