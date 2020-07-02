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В Армении выявлено 593 новых случая COVID-19

В Армении выявлено 593 новых случая COVID-19 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении продолжает расти
В регионе
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2 июля 2020 г. 11:06
В Армении выявлено 593 новых случая COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 26 658. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 1 июля, в Армении было 26 065 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 593 новых случаев заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 459 (плюс 6 за минувшие сутки) человека. Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 153 (плюс 4 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 15 036. На лечении находятся 11010 человек. Общее количество проведенных тестов – 115 765.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 13 июля действует режим чрезвычайного положения. В условиях ЧП запрещены собрания и митинги. Введен обязательный масочный режим.
 

Версия на английском языке Armenia's COVID-19 tally tops 26 thousand

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