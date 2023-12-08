В Армении выявлен случай незаконного недропользования

В Армении выявлен случай незаконного недропользования, государству причинен ущерб в размере 15 млн драмов (около $37,5 тыс).

В Армении выявлен случай незаконного недропользования, государству причинен ущерб в размере 15 млн драмов (около $37,5 тыс).

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что одна из компаний на принадлежащей ей территории в населенном пункте Сис Араратской области Армении под предлогом строительства рыбоводческого хозяйства занималась незаконным освоением недр.

Всего было перевезено 510 фур с песчано-гравийной смесью (ПГС), которая в дальнейшем продавалась различным компаниям.

Материалы дела переданы в Следственный комитет для дальнейшего изучения.