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В Армении выявлен случай незаконного недропользования

В Армении выявлен случай незаконного недропользования В Армении выявлен случай незаконного недропользования, государству причинен ущерб в размере 15 млн драмов (около $37,5 тыс).
В регионе
8 декабря 2023 г. 23:50
В Армении выявлен случай незаконного недропользования

В Армении выявлен случай незаконного недропользования, государству причинен ущерб в размере 15 млн драмов (около $37,5 тыс).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что одна из компаний на принадлежащей ей территории в населенном пункте Сис Араратской области Армении под предлогом строительства рыбоводческого хозяйства занималась незаконным освоением недр.

Всего было перевезено 510 фур с песчано-гравийной смесью (ПГС), которая в дальнейшем продавалась различным компаниям.

Материалы дела переданы в Следственный комитет для дальнейшего изучения.

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